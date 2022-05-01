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    Yunanistan'ın saygısız yaklaşımı nedeniyle Türkiye Tiger tatbikatına katılmayacağını bildirdi

    Yunanistan, ortak yapılacak olan Tiger tatbikatı için hazırlanan belgede, Türkiye’yi hedef alan yaklaşımlar sergiledi. TSK, tatbikattan çekildi!Türk Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı teknik düzenlemeleri nedeniyle 9-20 Mayıs'ta yapılacak tatbikata katılmayacağını bildirdi.

    Kötü komşu!

    Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye Türkiye'yi hedef alan ilaveler yaptığı tespit edildi. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesiniistedi. Yunanistan ise kabul etmedi. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri, tatbikattan çekildi. Güvenlik kaynakları, "Yunanistan, Ankara'nın tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, tatbikata katılmasına dahi tahammül edemedi. Düşmanca tavır sergiledi" değerlendirmesinde bulundu!

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    Haberler Güncel Yunanistan'ın saygısız yaklaşımı nedeniyle Türkiye Tiger tatbikatına katılmayacağını bildirdi
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