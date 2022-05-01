Yunanistan'ın saygısız yaklaşımı nedeniyle Türkiye Tiger tatbikatına katılmayacağını bildirdi

Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye Türkiye'yi hedef alan ilaveler yaptığı tespit edildi. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesiniistedi. Yunanistan ise kabul etmedi. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri, tatbikattan çekildi. Güvenlik kaynakları, "Yunanistan, Ankara'nın tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, tatbikata katılmasına dahi tahammül edemedi. Düşmanca tavır sergiledi" değerlendirmesinde bulundu!

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