Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2022 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 08:44
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı şehit oldu

    Son dkaika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi.

    AA
    Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haber

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022'de kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte enflasyonun düşeceği tarih
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı şehit oldu
        SON DAKİKA