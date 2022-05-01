1 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Emekçi Bayramı mesajları ve önemi...

İşçilerin ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1977 yılından beri dünyanın pek çok ülkesinde kutlanmaktadır. Türkiye'de ise ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmaya başlandı. Bu yıl bir çok ilde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı kutlamaları için mitingler düzenleniyor. 1 Mayıs'ın tarihçesini merak edenler internet arama motorlarında İşçi Bayramı hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Peki 1 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? İşte Emekçi Bayramı mesajları ve önemi...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Ülkemizde 1 Mayıs resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmiştir.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NEDİR, NASIL, NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.
1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere ise yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlandı.
Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.
Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.
22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 [1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ SÖZLERİ | İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2022
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…
Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles