1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam yapılacağı iddiası hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Atalay, "Bununla ilgili her gün açıklama yapıyoruz. Haziranı, temmuzu ya da aralığı beklemeye gerek yok. Yakında enflasyon açıklanacak. Bunu işçiye versinler." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ'in, işçinin yanında olmaya devam edeceğini anlatarak, "Kadınlarla ilgili iş yerlerinde mobbing devam ediyor, hala çocuklarını baktıracağı kreşler yok. İş yerleri bizim evimiz." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada, kadını, kamuyu, emeği korumanın yazılı olmayan bir karar olduğunu söyleyen Atalay, Türkiye'de ise uzun yıllardır emeğin korunmadığını dile getirdi.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Atalay, daha sonra beraberindeki heyetle Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

DİSK TEMSİLCİLERİ ÇELENK KOYDU

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı olmasına tepki göstererek, "Bu 1 Mayıs'ta bir kez daha Taksim yasağını asla kabul etmeyeceğimizi, Taksim irademizden vazgeçmeden Maltepe Meydanı ve Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda buluşacağımızı ve mutlaka bu ülkede, İstanbul'da, bu kentte Taksim Meydanı'nda 1 Mayısları yaptığımız; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin Türkiye'sini, yani emeğin Türkiye'sini kurma kararlılığımızı bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, bütün Türkiye ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.