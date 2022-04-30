Pençe Kilit Operasyonundan acı haber! Sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

"VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şehit Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımlandı.

Akar'ın mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Uzun'un fotoğrafına da yer verildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYDI

Şehit P. Söz. Er Nurettin Uzun'un nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.