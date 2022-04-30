Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesine hakareti savundu: Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil

TCK MADDE 216'YA GÖRE SUÇ UNSURU

Pegasus çalışanlarının dini değerlere hakareti TCK Madde 216 kapsamında da suç unsuru oluşturuyor. TCK'nın 216. maddesinde, "Halkın bir kesiminin benimsediği "dini değerleri" alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri yer alıyor.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Pegasus'tan saatler sonra açıklama geldi. Açıklamada ifadelerin 'şirketle bir bağı olmadığı' bildirilirken 'gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağı' aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

TEPKİ SÜRÜYOR: CEZASIZ KALMASIN

Pegasus'tan yapılan açıklama da sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar şahıslarla ilgili gerekeni yapılmadığını söylerken Pegasus'un yaptıpı açıklamanın bir geçiştirme olduğu şeklinde yorumlandı.

Kullanıcılar, "Daha ne bekliyorsunuz. Yapılan cezasız kalmamalı" ifadeleriyle tepkilerini sürdürdü.

İşte o tepkilerden bazıları;