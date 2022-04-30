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    • 30.04.2022 17:08
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    • 30.04.2022 17:12
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    Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesine hakareti savundu: Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil

    Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçerek İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanlarına tepki çığ gibi! Paylaşım sosyal medyada yayılınca çalışanlar hesaplarını kapatırken, vatandaşlar Pegasus'a boykot başlattı. Pegasus 'gerekli aksiyonun ivedelikle alınacağını' bildirirken yapılanların cezasız kalması da vatandaşların tepkisi çekti. Skandal paylaşımın başrölündeki çalışanların avukatı açıklama yaptı. Hadsiz paylaşımı savunan avukat, "Türkiye laik bir devlet. Ramazan diye bir tabir bizde olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil. Dini dogmalar sahiplerini bağlar." dedi.

    Pegasus çalışanın avukatı Kadir Gecesine hakareti savundu

    Bir grup Pegasus çalışanının bir araya gelerek alkol tükettikleri Kadir Gecesi'nde dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunması tepki çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

    "BİZİ ALAKADAR ETMEZ"

    Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.

    Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

    Türkiye genelinde tüm Müslümanlar Kadir gecesini camilerde ibadet ile geçirirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf infiale neden olmultu.

    Pegasus çalışanları alkol masasında çekilen fotoğraflarını "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı. Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarına büyük tepki var.

    PEGASUS'A BOYKOT BAŞLADI
    Sosyal medyada organize olan bazı kullanıcılar, Pegasus'u boykot etme kararı aldı.

        SAATLERDİR AÇIKLAMA YOK
        Pegasus yönetimi ise tepkilere karşı sessiz. Şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Fotoğraf karesinde yer alan Pegasus çalışanları sosyal medya hesaplarını kapattı.

        Şirketin konuyla ilgili sessiz kalması, bazı sosyal medya kullanıcılarına "Demek Pegasus bu görüntüyü onaylıyor." yorumunu yaptırdı.

        ÇALIŞANLARA YAPTIRIM TALEBİ
        Vatandaşlar sosyal medya paylaşımıyla "dini değerlerle" dalga geçen ve kısa sürede sosyal medya gündeminin birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına yaptırım uygulanmasını istedi. Şirketin sessiz kalmasına da tepki büyük...

        TCK MADDE 216'YA GÖRE SUÇ UNSURU
        Pegasus çalışanlarının dini değerlere hakareti TCK Madde 216 kapsamında da suç unsuru oluşturuyor. TCK'nın 216. maddesinde, "Halkın bir kesiminin benimsediği "dini değerleri" alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri yer alıyor.

        PEGASUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
        Tepkilerin ardından Pegasus'tan saatler sonra açıklama geldi. Açıklamada ifadelerin 'şirketle bir bağı olmadığı' bildirilirken 'gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağı' aktarıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

        Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

        TEPKİ SÜRÜYOR: CEZASIZ KALMASIN
        Pegasus'tan yapılan açıklama da sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar şahıslarla ilgili gerekeni yapılmadığını söylerken Pegasus'un yaptıpı açıklamanın bir geçiştirme olduğu şeklinde yorumlandı.

        Kullanıcılar, "Daha ne bekliyorsunuz. Yapılan cezasız kalmamalı" ifadeleriyle tepkilerini sürdürdü.

        İşte o tepkilerden bazıları;
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        Haberler Güncel Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesine hakareti savundu: Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil
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