Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesine hakareti savundu: Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil

Bir grup Pegasus çalışanının bir araya gelerek alkol tükettikleri Kadir Gecesi'nde dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunması tepki çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.
"BİZİ ALAKADAR ETMEZ"
Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.
Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde tüm Müslümanlar Kadir gecesini camilerde ibadet ile geçirirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf infiale neden olmultu.
Pegasus çalışanları alkol masasında çekilen fotoğraflarını "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı. Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarına büyük tepki var.
PEGASUS'A BOYKOT BAŞLADI
Sosyal medyada organize olan bazı kullanıcılar, Pegasus'u boykot etme kararı aldı.