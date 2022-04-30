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    • 30.04.2022 10:48
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    Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş başladı! Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz?

    Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı! Ücretsiz geçişler geçişler dün 00.00 itibariyle başladı. İşte ücretsiz geçişin olduğu yollar ve köprüler...

    Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz?

    Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.




    BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


    Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

        İşte o karar

        ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ
        Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

        Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılması sağlanmıştı. Konuya ilişkin karar da düzenlemede yer aldı.

        ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
        Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Ramazan Bayramı'nda; Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyollar, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

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        Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz?
        Haberler Güncel Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş başladı! Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz?
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