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    • 30.04.2022 11:55
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    • 30.04.2022 11:55
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    İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayram yoğunluğu! Hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kuyruklar oluştu

    Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi ve yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Başta THY olmak üzere, birçok hava yolu şirketi yoğunluk nedeniyle ek seferler koyduğu İstanbul Havalimanı'nda dün 1253 iniş-kalkış icra edilirken bugün bu sayının 1293'e ulaşması bekleniyor. Bu rakam salgın sonrası en yüksek uçuş rakamı olurken bugün havalimanını kullanan yolcu sayısının 198 bin 332 olması bekleniyor.

    İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

    Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

    Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için kontuarlarda sıraya girdi. Burada hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kuyruklar oluştu.

    Yoğunluk dolayısıyla önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri havalimanına gelen yolcuları yönlendirdi.

    Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ile kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

    SALGIN SONRASI GÜNLÜK EN YÜKSEK UÇUŞ SAYISI
    Başta THY olmak üzere, birçok hava yolu şirketi yoğunluk nedeniyle ek seferler koyduğu İstanbul Havalimanı'nda dün 1253 iniş-kalkış icra edilirken bugün bu sayının 1293'e ulaşması bekleniyor.

    Bu rakam salgın sonrası en yüksek uçuş rakamı olurken bugün havalimanını kullanan yolcu sayısının 198 bin 332 olması bekleniyor.

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    Haberler Güncel İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayram yoğunluğu! Hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kuyruklar oluştu
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