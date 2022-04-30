İnternet ve sosyal medyada dezenformasyonu önlemeye yönelik yasa taslağı hazır!

AK Parti, internet ve sosyal medyada dezenformasyon yasası hazırlıklarında parti içinde de sıkça tartışılan "dezenformasyon tanımı" ve "dezenformasyona kimin karar vereceğine" ilişkin ihtilafı çözüme kavuşturdu. MHP'ye sunulan 60 maddelik yasa taslağına göre, internette neyin dezenformasyon olduğuna dair belirlemeyi yapmak üzere RTÜK benzeri bir kurul oluşturulmasından vazgeçildi. Bunun yerine internet ve sosyal medyada neyin "yalan" olduğuna kurulacak ihtisas mahkemeleri karar verecek.
Milliyet'te yer alan habere göre teklifle internet haberciliği yasal altyapıya kavuşacak; internet medyasında çalışan gazeteciler 212 sayılı yasaya tabi olacak; internet haber siteleri Basın İlan Kurumu'ndan ilan alabilecek.
Bu arada MHP'nin "kamuoyu araştırmalarında yapılan dezenformasyon faaliyetlerinin önüne geçmek" amacıyla teklife eklenmesini istediği düzenleme de gündemde. AK Parti ve MHP'li kurmaylar bayram sonrasında bir araya gelerek teklif üzerinde ortak çalışmayı tamamlayacak. Teklifin haziran ayında Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor.