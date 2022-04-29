Tuzla boya fabrikası yangınında kaç kişi öldü? Son dakika İstanbul Tuzla patlama! Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir?

TUZLA BOYA FABRİKASI YANGINI NERDE ÇIKTI?

Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Tuzla'da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu ve Avrupa Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.