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    • 30.04.2022 16:00
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    Tuzla boya fabrikası yangınında kaç kişi öldü? Son dakika İstanbul Tuzla patlama! Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir?

    Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Peki, Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir? Tuzla boya fabrikası yangınında kaç kişi öldü? Son dakika İstanbul Tuzla patlama!

    Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir?

    İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama anları kameralara yansıdı. Patlama sonrası fabrikada çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. Peki, Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir? Tuzla boya fabrikası yangınında kaç kişi öldü? Son dakika İstanbul Tuzla patlama!

    TUZLA BOYA FABRİKASI YANGINI NERDE ÇIKTI?

    Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

    Tuzla'da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu ve Avrupa Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.

    Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

        ANADOLU YAKASI'NIN FARKLI NOKTALARINDAN DUYULDU

        Tuzla'da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.

        Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

        BÜYÜK HASAR VAR

        Patlama sonrası fabrika çevresinde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Çevredeki birçok araç ve bina patlamadan etkilendi.
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        Haberler Güncel Tuzla boya fabrikası yangınında kaç kişi öldü? Son dakika İstanbul Tuzla patlama! Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir?
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