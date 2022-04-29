Kargo şirketleri bayramda açık mı? Bayramda kargo çalışır mı? Arefe günü ve 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?

Tüm illerden vatandaşlar bayramda kargo çalışır mı? Kargo şirketleri bayramda açık mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. En çok ziyaret edilen yerlerden biri olan, özellikle online alışveriş yapanlar kargoların bayramdan sonraya kalıp kalmayacağını merak ediyor. Gönderi almak ve göndermek isteyenler kargo şubelerinin açık olup olup olmadığını öğrenmek ve ona göre planlama yapmak istiyor. Peki Arefe günü ve 2, 3, 4 Mayıs Ramazan bayramında kargolar açık mı kapalı mı?
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla kargolar dağıtım yapılmayacak.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.
Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.