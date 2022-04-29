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    • 30.04.2022 14:28
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    • 30.04.2022 14:28
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    Kargo şirketleri bayramda açık mı? Bayramda kargo çalışır mı? Arefe günü ve 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?

    Bayramda kargo çalışır mı? Kargo şirketleri bayramda açık mı? Arefe günü ve 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bayramda açık olup olmadığı en çok merak edilen yerlerden biri kargo şirketleri oluyor ve gönderilerinin bayramdan sonraya kalıp kalmayacağını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kargo şirketleri bayramda açık mı?

    Tüm illerden vatandaşlar bayramda kargo çalışır mı? Kargo şirketleri bayramda açık mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. En çok ziyaret edilen yerlerden biri olan, özellikle online alışveriş yapanlar kargoların bayramdan sonraya kalıp kalmayacağını merak ediyor. Gönderi almak ve göndermek isteyenler kargo şubelerinin açık olup olup olmadığını öğrenmek ve ona göre planlama yapmak istiyor. Peki Arefe günü ve 2, 3, 4 Mayıs Ramazan bayramında kargolar açık mı kapalı mı?

    BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

    Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla kargolar dağıtım yapılmayacak.

    AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

    Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

    Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

        KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        YURTİÇİ KARGO

        Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        MNG KARGO

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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        Haberler Güncel Kargo şirketleri bayramda açık mı? Bayramda kargo çalışır mı? Arefe günü ve 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?
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