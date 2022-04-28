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    • 28.04.2022 18:06
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    Yunanistan'dan Ege'de provokatif uçuş! Hava sahası defalarca ihlal edildi: Türkiye'den karşılık geldi

    Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirirerek, Didim, Datça ve Dalaman’da defalarca kez hava sahamızı ihlal etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a sert tepki göstererek ihlallere angajman kuralları gereği karşılık verildiğini duyurdu.

    Ege’de hava sahamız ihlal edildi!

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Ege'de hava sahası İhlal ve üst uçuş iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

    HAVA SAHAMIZ DEFALARCA İHLAL EDİLDİ
    Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir.



    ANGAJMAN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE KARŞILIK VERİLDİ
    Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır.

    Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin, hava sahası genişliği dâhil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur.

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    Haberler Güncel Yunanistan'dan Ege'de provokatif uçuş! Hava sahası defalarca ihlal edildi: Türkiye'den karşılık geldi
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