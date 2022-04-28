Yunanistan'dan Ege'de provokatif uçuş! Hava sahası defalarca ihlal edildi: Türkiye'den karşılık geldi

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin, hava sahası genişliği dâhil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur.

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