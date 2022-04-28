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    • 28.04.2022 09:41
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    SON DAKİKA! Tunceli'de Eren-7 Abluka Operasyonu! Yüzlerce personel katılıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 622 personelin katılımı ile Eren-7 Abluka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tordumlu Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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    içişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

    Operasyonun 1'inci gününde, Tunceli ili Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Tunceli'de Eren-7 Abluka Operasyonu! Yüzlerce personel katılıyor
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