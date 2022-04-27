Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar... Un helvası nasıl yapılır?

Tüm illerden Müslüman alemi un helvası nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve evinde yapmak istiyor. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi idrak ediliyor ve bol bol dua edip ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar bir yandan da bugüne özel lezzetleri yapmak istiyor. Hazir almak yerine evde denemek isteyenler için Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı bilgileri haberimizde yer alıyor. Malzemelerin neler olduğu ve püf noktaları da derledik.