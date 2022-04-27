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    • 27.04.2022 15:34
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    Başkan Erdoğan talimat vermişti! 28 kiloya düşen Kübra Nur Palut için harekete geçildi

    Bursa’da 3 yıl önce yakalandığı ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ hastalığı yüzünden 45 kilodan 28 kiloya düşen 30 yaşındaki Kübra Nur Palut için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Palut, tedavi için Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Başkan talimat vermişti! Kübra için harekete geçildi

    Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu.

    Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

    Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi'nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi.

    Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimat vermişti! 28 kiloya düşen Kübra Nur Palut için harekete geçildi
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