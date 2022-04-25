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    • 25.04.2022 17:47
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor" ifadelerine yer verildi.

    13 terörist etkisiz hale getirildi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


    Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.



    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;

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