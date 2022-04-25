Bugün Kabine Toplantısı var mı? 📢25 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 9 gün bayram tatili olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Düzenlenen her Kabine Toplantısı yakından takip ediliyor ve alınan kararların neler olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Şimdi gözler Ramazan Bayramı tatiline çevrildi ve peki 9 güne çıkarılacak mı?