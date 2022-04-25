Bugün Kabine Toplantısı var mı? 📢25 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 9 gün bayram tatili olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Düzenlenen her Kabine Toplantısı yakından takip ediliyor ve alınan kararların neler olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Şimdi gözler Ramazan Bayramı tatiline çevrildi ve peki 9 güne çıkarılacak mı?
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Bu hafta Kabine toplantısı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantısının saat 15:00'te başlaması beklenirken Kabine kararları içerisinde bayram tatili süresinin de duyurulacağı tahmin ediliyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.