Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2022 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 09:36
    ABONE OL

    Bugün Kabine Toplantısı var mı? 📢25 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 9 gün bayram tatili olacak mı?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş bu güne kilitlendi ve sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Bugün Kabine Toplantısı var mı? 📢25 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtlarını arar oldu. Haftanın ilk gününde önemli kritik kararların alındığı yeni Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu ve özellikle Ramazan Bayramı yaklaşırken tatilin uzatılıp uzatılmayacağı, 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını öğrenmek isteyenler bilgiler edinmek istiyor. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek mi?

    takvim.com.tr
    Bugün Kabine Toplantısı var mı?

    Bugün Kabine Toplantısı var mı? 📢25 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 9 gün bayram tatili olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Düzenlenen her Kabine Toplantısı yakından takip ediliyor ve alınan kararların neler olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Şimdi gözler Ramazan Bayramı tatiline çevrildi ve peki 9 güne çıkarılacak mı?

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Bu hafta Kabine toplantısı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantısının saat 15:00'te başlaması beklenirken Kabine kararları içerisinde bayram tatili süresinin de duyurulacağı tahmin ediliyor.

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.

        Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrınca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

        KORONAVİRÜS VAKA DEĞERLENDİRMESİ

        Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek.

        Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği bu kritik haftada maske yasağına ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel Bugün Kabine Toplantısı var mı? 📢25 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 9 gün bayram tatili olacak mı?
            SON DAKİKA