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    • 24.04.2022 19:12
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    • 24.04.2022 19:12
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    Türkiye'den Japonya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

    Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında bir gezi teknesi batmış ve kaza sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de kaybolmuştu. Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da gezi teknesi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    AA
    Türkiye’den Japonya’ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da gezi teknesi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 16 kişinin de kaybolduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I"deki 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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