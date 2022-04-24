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    • 24.04.2022 11:57
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    Kadıköy'ün simgesi Boğa Heykeli bakıma alındı

    İstanbul Kadıköy'ün simgelerinden olan ve son dönemde vatandaşlar tarafından tahrip edilen "Boğa Heykeli" CHP'li belediye tarafından bakıma alındı. Boğanın etrafı çelik tentelerle kapatılırken, bakımın 15 gün süreceği belirtildi.

    Kadıköy’ün simgesi Boğa Heykeli bakıma alındı

    Kadıköy'de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli'nin çevresini bariyerle kapattı. 1864'te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy'ün sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görülmüştü.



    BAKIMA ALINDI
    Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar oluştu. Yaşanan olay sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen ekipler, Boğa Heykeli çevresini bariyerle kapatarak yenileme çalışmalarına başladı.



    "BU ESERLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ"
    Çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuşan vatandaşlardan Ekrem Ocak, "Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak toplumumuz için daha faydalı olur" diye konuştu.

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