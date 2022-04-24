Kadıköy’ün simgesi Boğa Heykeli bakıma alındı





"BU ESERLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuşan vatandaşlardan Ekrem Ocak, "Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak toplumumuz için daha faydalı olur" diye konuştu.

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