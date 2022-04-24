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    İstanbullunun İETT çilesi: Mecidiyeköy-Arnavutköy otobüsü gelmeyince metrelerce kuyruk oluştu

    Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İBB'nin iştiraklerinden İETT karıştığı kaza ve arızalarla gündeme gelirken bu kez durakta bekleyen vatandaşları mağdur etti. Mecidiyeköy'den Arnavutköy'e giden 336M kodlu araç hareket saatinden 45 dakika geçmesine rağmen durağa gelmeyince metrelerce kuyruk oluştu vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İstanbullunun İETT çilesi

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.

    Son dönemde kaza ve arızalarla gündemden düşmeyen İBB'nin iştiraklerinden İETT yine vatandaşı mağdur etmesiyle gündeme geldi.

    İETT OTOBÜSÜ HAREKET SAATİNDE DURAĞA GELMEDİ
    Mecidiyeköy'den Arnavutköy'e giden 336M kodlu araç saat 22.40' da hareket etmesi gerekirken kalkış durağına gelmedi.

    METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
    Hareket saatinde 45 dakika geçmesine rağmen durağa ulaşmayan araç sebebiyle metrelerce insan kuyruğu oluştu.

    Onlarca İstanbullu gece vakti mağdur olurken duruma tepki gösterdi.

    SARIYER'DE İETT FACİASI
    Öte yandan İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde İETT faciası yaşandı. Şoförü indikten sonra hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptıktan sonra durabildi.

    Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi. Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 15 araca çarptı.

    4 KİŞİ YARALANDI
    Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.

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