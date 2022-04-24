İran istihbaratı için çalışan Davut Yılmaz’ın ekibindeki eski polis Metin Ergün’le yazışmaları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ağına takılan İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçıran casusluk şebekesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 77 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.
Tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianameye HSK tarafından açığa alınan şüpheli savcı Davut Yılmaz'ın whatsapp mesajları damga vurdu.
ADAMININ TELEFONUNDAN YAZIŞMALAR ÇIKTI
İki İranlı muhalifin kaçırılması için 150 bin dolar isteyen Yılmaz'ın adam kaçırma ekibinden eski Polis Metin Ergün'ün cep telefonundan Yılmaz'la yaptığı konuşmalar çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yılmaz'ın Ergün'e, "Merhaba. İran'dan hesaba para gelecekti. Kontrol etsene" dediği belirlendi. Soruşturma birimleri, bu paranın muhaliflerin kaçırılması için ödenecek miktar veya daha önce İran istihbaratına sağlanan bilgilerin karşılığı olabileceği ihtimali üstünde duruyor.