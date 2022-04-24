Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı şehit eden şüpheli suç makinesi çıktı!

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için sokak üzerinde bulunan bir binanın önünde beklemeye başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru taş atıldı. Atılan taşın başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat, bulunduğu yüksek noktadan yere düştü. Yere düşen polis ağır yaralandı.
Meslektaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.