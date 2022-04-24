Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı şehit eden şüpheli suç makinesi çıktı!

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

1974 yılında doğan Zafer Mat'ın 27 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Zafer Mat için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde 12.30'da cenaze töreni düzenleneceği törenin ardından şehit polisin cenazesinin memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü'nde Pazartesi Günü toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.