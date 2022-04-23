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    • 23.04.2022 15:55
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    Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 16 tutuklama

    Son dakika haberi... İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden adliyeye sevk edilen 16'sı tutuklandı.

    AA
    FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

    Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Şüphelilerden 3'ü sağlık, delil durumu ve mükerrer soruşturma nedeniyle, 34'ü de etkin pişmanlık yasasından faydalandıkları için kolluk biriminden serbest bırakıldı.

    Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 33'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

    Firari 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

    İzmir'de 19 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31'i muvazzaf 99 şüpheliden 86'sı yakalanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 16 tutuklama
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