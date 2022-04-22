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    • 22.04.2022 09:51
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    • 22.04.2022 09:51
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 23-29 Nisan'da Latin Amerika'ya gidecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan'da Latin Amerika ülkeleri Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek.

    Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika’ya gidecek

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya 4'üncü Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela 3'üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 23-29 Nisan'da Latin Amerika'ya gidecek
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