Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 23-29 Nisan'da Latin Amerika'ya gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya 4'üncü Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela 3'üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN