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    • Güncel
    • 22.04.2022 20:52
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    • 22.04.2022 20:52
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    Ağrı'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 3 gözaltı

    Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde Pençe Kilit Operasyonu'ya darbe vurulurken yurt içindeki uzantılarına da nefes aldırılmıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

    3 PKK’lı paketlendi!

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

    Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma", "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    HDP BBİNASI DA ARANDI
    Güvenlik güçleri, bu kapsamda HDP Doğubayazıt İlçe Teşkilatı binası ile 4 farklı adreste arama yaptı.

    3 GÖZALTI
    Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçiren ekipler, zanlılardan G.Ö, B.Ö ve M.T'yi gözaltına aldı.

    Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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