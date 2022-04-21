Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Varşova tepkisi: Senin orada ne işin var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Polonya'nın başkenti Varşova'da kurulan geçici kabul merkezinde Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarını ziyarete gitti.
Beraberinde 12 yardım TIR'ı götüren İBB Başkanı, ziyaretinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.
İBB BAŞKANI'NIN SIĞINMACI ÇELİŞKİSİ
Ukraynalı sığınmacılarla yakından ilgilendiği görüntüleri yayınlayan İmamoğlu, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Diyarbakır'a giderek evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu'nun Ukraynalı ailelerle ilgilenmesini samimi bulmadıklarını ifade etti.