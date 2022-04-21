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    • 21.04.2022 17:08
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    Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Varşova tepkisi: Senin orada ne işin var?

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimlerle göreve geldiği günden bu yana İstanbullunun yüzü ulaşım hakkında gülmedi. Her gün yeni bir İETT arızası, bozulan metrobüsler ile karşılaşan İstanbullular İmamoğlu’nun Varşova ziyaretine tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bugün bozulan metrobüsler nedeniyle yolda kalan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "İmamoğlu senin orada ne işin var? Gel İstanbul için çalış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Polonya'nın başkenti Varşova'da kurulan geçici kabul merkezinde Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarını ziyarete gitti.

    Beraberinde 12 yardım TIR'ı götüren İBB Başkanı, ziyaretinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

    İBB BAŞKANI'NIN SIĞINMACI ÇELİŞKİSİ
    Ukraynalı sığınmacılarla yakından ilgilendiği görüntüleri yayınlayan İmamoğlu, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Diyarbakır'a giderek evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu'nun Ukraynalı ailelerle ilgilenmesini samimi bulmadıklarını ifade etti.

        Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun Ukraynalı mültecilerle olan diyaloğu şaşkınlık yarattı.

        "İMAMOĞLU SENİN ORADA NE İŞİN VAR?"
        Bozulan metrobüsler sebebiyle yolda kalan vatandaşlar da İBB Başkanı'na isyan etti. Sosyal medyada "İmamoğlu İstanbul'daki halkın derdiyle uğraşacağına Varşova'da Ukrayna duyarı kasıyor", "İmamoğlu senin orada ne işin var? Gel İstanbul için çalış" yorumları yapıldı.

        İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen tepkiler:
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        İmamoğlu’na Varşova tepkisi: Senin orada ne işin var?
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Varşova tepkisi: Senin orada ne işin var?
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