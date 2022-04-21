Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Varşova tepkisi: Senin orada ne işin var?

"İMAMOĞLU SENİN ORADA NE İŞİN VAR?"

Bozulan metrobüsler sebebiyle yolda kalan vatandaşlar da İBB Başkanı'na isyan etti. Sosyal medyada "İmamoğlu İstanbul'daki halkın derdiyle uğraşacağına Varşova'da Ukrayna duyarı kasıyor", "İmamoğlu senin orada ne işin var? Gel İstanbul için çalış" yorumları yapıldı.