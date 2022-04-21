Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Erzurum’da KYK öğrencileri ile iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarında öğrencilerle birlikte iftarını yaparken, bugün Erzurum'da Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda iftarını açtı.

Bakan Kasapoğlu iftar sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerden Erzurum'da bakanlığa bağlı spor tesislerinden ve gençlik merkezlerinden faydalanmalarını isterken, "Tesislerimiz 7/24 esasına göre sizlerin emrindedir" açıklamasında bulundu.

SİZLER BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ



"Böylesine değerli bir sofrada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizler için çok değerlisiniz. Bu atmosferi solumak büyük bir mutluluk. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenci kardeşlerimizle iftar sofralarında bir araya geldik. Nereye gidersek gidelim bu kardeşlik iklimini görüyoruz. Bu vesile ile sizlerle aynı sofrayı paylaşıp aynı ekmeği bölüşmek bizim için büyük bir sevinç" ifadelerini kullandı.