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    • 19.04.2022 17:17
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    İBB iştiraki Spor İstanbul'un engelli temizlik personeli alımı için istediği şartlar pes dedirtti

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Spor İstanbul) kurum dışı kamu işçi alımı için ilan yayınladı. İlan formunda; engelli temizlik personelinin işe girmek için müracaat koşullarının ağır şartlar içermesi dikkat çekiyor.

    İBB’den engellilere büyük ayıp! Tepki çeken ilan

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Spor İstanbul) kurum dışı kamu işçi alımı için ilan yayınladı.


    Formda; engelli temizlik personelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışabilmesi için istenen şartlar şöyle açıklanıyor:

    "Elektrik, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği veya çevre mühendisliği,
    Temel bilgisayar, MS Office uygulamaları bilgisi,
    B Tipi sürücü ehliyet sahibi,
    İş sağlığı ve güvenliği alanında 4 yıllık tecrübe sahibi,
    En az C Sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip,
    İngilizce bilen."



    Formda iş görüşmelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılacağı ifade edildi. Formu İnsan Kaynakları Müdür Vekili Ebru Ferah Öner'in hazırladığı öğrenildi.

    Sabah'ın haberine göre söz konusu ilanın Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) sitesinde yer aldığı öğrenildi.

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