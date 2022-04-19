FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 30 cezaevi personeli gözaltına alındı

ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON

Türkiye genelinde tespit edilen ve haklarında işlem yapılan 284 mahrem imamla irtibatı olan 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cezaevi personellerine yönelik gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltı kararı verilen kişiler hakkında ankesör, operasyonel hat ve itirafçı beyanları tespit edildi. Önceki operasyonlarda toplam 85 kişi hakkına gözaltı kararı verilirken 1 firari 84 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 75'i hakkında dava açıldı.