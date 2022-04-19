CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı





O DA ŞARAP GÖNDERMİŞTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de 2021 yılı yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına kolilerle şarap ve çerez göndermişti. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şehrin protokol isimleri ve meclis üyelerine yılbaşı hediyesi olarak gönderdiği şarap ve çerezler büyük tepkiye neden olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN