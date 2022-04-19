CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı

2019 seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Bankamatikçiler" diyerek 3 binden fazla işçinin ekmeğiyle oynayan ve yarım kalan projelerin yüzde 90'ına bir çivi dahi çakmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki kıyafetlerin nereye gönderildiği merak konusu olmuştu.
Yaklaşık bir işçinin 10 aylık asgari ücretine denk gelen hediyelerin CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.
HEDİYELER KAYBOLMUŞ!
Faturaları belediye adına kesilen hediyelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderildiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki özel kalem müdürü ile genel başkan yardımcılarının özel kalem müdürleri tarafından hediyelerin teslim alındığı ancak ilgili yerlere teslim edilmediği ve kaybolduğu öne sürüldü.