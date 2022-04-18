FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ÖNLEM ALINACAK

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar görüşülecek.

Dış politika başlığında ise Rusya-Ukrayna Savaşı var.