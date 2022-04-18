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    • Güncel
    • 18.04.2022 13:55
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    • 18.04.2022 13:55
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    Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Terörle mücadele, ekonomi, iç ve dış gelişmeler...

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler değerlendirilecek. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar görüşülecek.

    Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Gündem yoğun...

    AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.30'da başlayacak toplantının öncelikli gündem maddelerinden birinin terörle mücadele olması bekleniyor.

    Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum ele alınacak.

    FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ÖNLEM ALINACAK
    Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar görüşülecek.

    Dış politika başlığında ise Rusya-Ukrayna Savaşı var.

    Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

    Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Terörle mücadele, ekonomi, iç ve dış gelişmeler...
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