Göçmenler üzerinden yapılan algı operasyonları ellerinde patladı! Atv'ye atılan çirkin iftira: İzleseler attıkları yalandan utanırlar!

ATV ekranında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekildi. Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin son bölümünde boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türkü öldürüyor.
Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor. Bu olayların benzerini CIA'nin 1974 sonrasında yaptığını ve Türkiye'de sağ-sol çatışması yaratarak 12 Eylül darbesine zemin hazırladığı anlatılıyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "'Yalnız Kurt' gelecekte yaşanabilecek olası büyük provokasyonları önceden deşifre etti ve bu bazılarını rahatsız etti!" ifadelerini kullandı.
İşte Tezel'in bugünkü yazısı;
Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; tacizci mülteci videolarına vatandaş tepki göstermekte haklı. Afgan ve Pakistanlıların gelişiyle katlanan mülteci sayısı Türkiye'nin demografik yapısını tehdit ediyor. Mülteci yükü hem ekonomiye hem de toplumsal yapıya zarar veriyor!
Ne yazık ki, ABD ve Avrupa'nın çıkardığı savaşlar ve acımasız küresel ekonominin Orta Doğu, Asya ve Afrika halklarını fakirleştirmesinin faturasını yardımsever Türkiye ödüyor!
Suriyelilerin yarım milyon insanın öldüğü iç savaştan kaçtıkları, en çok mülteciyi kabul eden ve 40 milyar doları aşkın para harcayan Türkiye'nin tüm dünyaya insanlık dersi verdiği de unutulmamalı!
11 yıldır ülkemizde tek tük olaylar dışında sorun yaratmayan mülteciler ne oldu da son dört-beş aydır büyük sorun olarak görülmeye başlandı?
Zafer Partisi kurulunca mı sorunlar ortaya çıktı? Son dönemde bazı mültecilerin sürekli taciz videoları paylaşmaları, asayiş olayları çıkarmaları rastlantı mı? Bu rezil videoları tüm mültecilere mal etmek doğru mu?
Son dönemde sosyal medyada sanki düğmeye basılmış gibi sürekli mülteci sorununu ele alan organize paylaşımlar yapılıyor. Bazı eski taciz videoları sanki yeniymiş gibi milyonlarca takipçisi olan fenomen hesaplardan yayılıyor. Ve bazı yeni kurulan siyasi partiler, kariyerlerinde çıtayı yükseltmek isteyen belediye başkanları sadece mülteci sorunu üzerinden propaganda yapıyorlar. Böylece halkta mültecilere duyulan öfke artıyor. Sanki mülteciler üzerinden iç karışıklık yaratmak için zemin hazırlanıyor!