CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığındaki belediye meclisinde skandal! CHP'li Ertan Işık AK Partili Hilal Ayık'ın üzerine yürüdü

Ankara Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Daha önce de saldırgan tavırlarından dolayı sicili kabarık bilinen CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın sözlerine sinirlenerek üzerine yürüdü.
Olay Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin araya girmesiyle son buldu.
Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık'a tepki yağıyor.
MURAT KÖSE: AHLAK YOKSUNU, KİFAYETSİZ MUHTERİSLER
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse yaşanan çirkin olaya "Mansur Yavaş ve kabilesinin seviyesine düşmeden, maskelerini düşüreceğiz. Ankara halkı bunların gerçek yüzünü tanıyacak. Ankara'lıların hakkını her zaman savunacağız. Ahlak yoksunu, kifayetsiz muhterislerden kimseye fayda gelmez." sözleriyle tepki gösterdi.