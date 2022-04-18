CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığındaki belediye meclisinde skandal! CHP'li Ertan Işık AK Partili Hilal Ayık'ın üzerine yürüdü

FATİH ŞAHİN: HADSİZ, ACİZ VE ZAVALLI

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Işık'ın Mansur Yavaş'ın baş tetikçilerinden biri olduğunu ifade ederek "Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık'ın üzerine yürüyen bu şehir eşkıyası, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık. CHP'li Mansur Yavaş'ın avanelerinden, baş tetikçilerinden biri olan bu çirkin, çirkef şahıs gerçekler yüzüne vurulunca bir kadına saldıracak kadar hadsiz, aciz ve zavallı" dedi.