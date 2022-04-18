Bakan Murat Kurum İzmit'teki projenin tamamlanma süresini açıklayarak kira müjdesini de verdi





"HEMEN HEMEN HER İLÇEMİZDE BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ"

Marmara Depremi'nden sonra yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Aslında o günden bugüne baktığınızda, tüm Türkiye'de gerek sosyal konutlarla gerek kentsel dönüşüm konutlarıyla birlikte 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir rakam. Bu çerçevede de 81 ilimizde hem kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz hem de sosyal konut projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Kocaeli'mize de Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizle bir uyum halinde, hemen hemen her ilçemizde bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. İlk önce bugün Kocaeli Körfez ilçemizdeydik ve burada Barbaros Mahallemiz var. Hepimizin de bildiği, aslında buradaki yangın sebebiyle mahallenin risk altında olduğu bir süreci yaşamıştık ve bugün orada mahalleli kardeşlerimizle vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların taleplerini dinledik ve akabinde de onlar için yapacağımız rezerv konutlarımızın alanını inceledik. Rezerv konutlarımızı Kocaeli Körfez, Derince bölgesinde yapacağız. Aslında bakarsanız hem Kocaeli'ye hem Derince'ye yakışacak, gerçekten deprem riskini bertaraf edecek 534 tane rezerv konutumuzun da sürecini başlatıyoruz. İnşallah haziran ayında da burada konutlarımızın temelini atmak suretiyle 1,5-2 yıl içerisinde tamamlayacağız ve Barbaros Mahallemizin bu riskli alandaki konutlarını, rezerv alana taşıyacağız. Yine aslında Derince bölgesi için de çalışmalarımızı bu manada yürütüyoruz ve toplamda Barbaros Mahallesi'nde 6,4 hektarlık alanın dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız."