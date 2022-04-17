Yunanistan 8 darbeciyi uçurdu mu? Yunan MİT operasyonundan korktu FETÖ'cü hainlerin kaçmasına izin verdi!

15 Temmuz kanlı FETÖ darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan asker üniformalı 8 FETÖ üyesini yıllarca himaye eden Yunanistan, hainlerin ülkeden çıkışına yol verdi.
Yunanistan'da hükümet yanlısı Ta Nea gazetesinin haberine göre 8 FETÖ'cü, Yunanistan'dan ayrılarak Kanada, Belçika ve Almanya'ya geçti. 8 teröristle ilgili haberlere yer veren gazete daha önce de darbeci askerlerin askeri bir kampta koruma altına alındığını duyurmuştu.
OPERASYON İHTİMALİNDEN KORKTULAR!
Gazetede dün yayımlanan haberde, "Batı Attika polis karakolunda ve akabinde Kuzey Attika'da Yunan emniyeti ve silahlı kuvvetlerin tesislerinde kalan sekiz askeri kaçırma operasyonunun, hareketlerine dair herhangi bir sızıntıya mahal vermeden iki aşamada yapıldığı anlaşılıyor" denildi.