Yunanistan 8 darbeciyi uçurdu mu? Yunan MİT operasyonundan korktu FETÖ'cü hainlerin kaçmasına izin verdi!

Yunanistan'da hükümet yanlısı Ta Nea gazetesinin haberine göre 8 FETÖ'cü, Yunanistan'dan ayrılarak Kanada, Belçika ve Almanya'ya geçti. 8 teröristle ilgili haberlere yer veren gazete daha önce de darbeci askerlerin askeri bir kampta koruma altına alındığını duyurmuştu.