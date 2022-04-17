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    • 17.04.2022 10:54
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    SON DAKİKA: PKK'ya 'Abluka-1' Operasyonu! Diyarbakır'da 650 personelle başladı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla ABLUKA-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

    PKK’ya Abluka operasyonu!

    PKK'ya ABLUKA-1 operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla ABLUKA-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

    PKK'ya 'Abluka-1' operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "ABLUKA-1 (DİYARBAKIR-BİRLİK/ŞENLİK) J.ASB.KD.ÇVŞ. KADİR AYDIN" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan (650) personel (42) operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'ya 'Abluka-1' Operasyonu! Diyarbakır'da 650 personelle başladı
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