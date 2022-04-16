Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldü





Kirişçi, şöyle devam etti:

"Tarımı tali bir sektör olarak gören, bir şekilde ithalat yoluyla tarım ürünlerinin ikame edilebileceğini düşünen çevrelerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını, önce pandemi akabinde de Rusya-Ukrayna savaşında açık açık gördük. Paramız olsa dahi bizim gıda arz güvenliğini sağlama konusunda yetersizliğimiz ortaya çıktı. Dünya olarak söylüyorum. Bir anda dünya şaşkına döndü. Raflara büyük bir hücum başladı. Bu pandemi döneminde oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla bu süreç pik yaptı. Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör, vazgeçilmez bir sektör ve tarım sektöründe mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenleri bulunurluğa önem vermesi gerekiyor. Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek durumu yok ki, pandemi döneminde ve devamında da bu savaş döneminde bir ürünün bulunurluk noktasında eksikliği çekilmedi. Zamanında alınan tedbirler ve bu tedbirler sayesinde bulundurulması gereken bütün temel ürünler konusunda bu konu halledilmiş oldu."