Son dakika: Mersin Limanı'nda 258 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Güvenlik güçleri, terörün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."