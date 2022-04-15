Son dakika: Organize suç örgütlerine ağır darbe! 214 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29 adet planlı operasyonlar neticesinde; 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildi.
Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.
KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında;
- 112 tabanca
- 4 uzun namlulu silah
- 33 av tüfeği,
- 8 kurusıkı tabanca
- 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek
- 563 çek-senet ele geçirildi.