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    • 15.04.2022 16:46
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    TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu

    Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

    TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu

    İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

    TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tır, kamyonet ile otomobillerin bulunduğu 10 araç kaza yaptı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

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    Haberler Güncel TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu
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