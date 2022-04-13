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    • 13.04.2022 23:32
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtiklerini duyurdu.

    İnsülin Türkiye’de üretilecek!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



    Koca paylaşımında "İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek
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