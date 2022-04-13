Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek





İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

İNSÜLİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!