Akdeniz'de deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Datça...

'Akdeniz'de deprem son dakika' aramaları hız kazandı. AFAD tarafından depremin büyüklüğüne ve derinliğine ilişkin açıklama geldi. Peki, Akdeniz'de kaç şiddettinde deprem oldu? İşte merak edilenler!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4.5 büyüklüğnde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 50.50 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Akdeniz
Tarih-Saat : 13.04.2022, 22:35:53 TSİ
Enlem : 34.7550 N
Boylam : 24.8550 E
Derinlik : 50.50 km