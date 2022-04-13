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    • 13.04.2022 22:58
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    Akdeniz'de deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Datça...

    Akdeniz açıklarında saat 22.35'te bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin 50.50 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Akdeniz’de deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu?

    'Akdeniz'de deprem son dakika' aramaları hız kazandı. AFAD tarafından depremin büyüklüğüne ve derinliğine ilişkin açıklama geldi. Peki, Akdeniz'de kaç şiddettinde deprem oldu? İşte merak edilenler!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4.5 büyüklüğnde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 50.50 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 4.5 (Mw)

    Yer : Akdeniz

    Tarih-Saat : 13.04.2022, 22:35:53 TSİ

    Enlem : 34.7550 N

    Boylam : 24.8550 E

    Derinlik : 50.50 km

        KANDİLLİ SON DEPREMLER!

        2022.04.13 22:35:49 34.8932 24.6210 26.7 -.- 4.5 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.13 21:30:46 40.5340 26.5202 7.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.13 20:53:28 40.5592 27.3307 8.8 -.- 2.0 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
        2022.04.13 19:23:57 40.7347 29.2673 10.6 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2022.04.13 18:18:28 36.0588 33.5807 2.6 -.- 1.8 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel


        2022.04.13 16:04:58 35.2030 25.2837 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.13 15:49:17 40.1112 24.5092 5.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.04.13 14:49:43 39.4495 27.8718 6.8 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
        2022.04.13 13:44:43 37.0468 28.3908 7.1 -.- 2.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.13 13:26:52 39.0108 26.0633 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.13 13:20:38 36.2010 33.7442 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.04.13 12:56:58 36.2368 33.6515 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.04.13 12:54:25 37.0205 28.4775 21.7 -.- 1.8 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.13 12:46:08 40.7757 29.6092 6.2 -.- 1.5 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
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        Haberler Güncel Akdeniz'de deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Datça...
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