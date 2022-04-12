Kayseri deprem son dakika! Kayseri'de az önce deprem mi oldu? Kayseri, Yozgat son dakika AFAD KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak aktarılırken derinliği ise 6.99 km olarak kaydedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
2022.04.12 17:04:16 39.0618 35.4622 2.6 -.- 3.6 3.6 YAZIKISLA-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
2022.04.12 16:28:19 37.3432 30.2110 10.6 -.- 1.9 -.- BOZLAR-(BURDUR) İlksel
2022.04.12 15:06:00 36.5168 38.4357 1.9 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2022.04.12 14:43:23 39.3518 40.5988 4.5 -.- 1.9 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.04.12 14:10:39 37.2477 31.9708 0.0 -.- 1.9 -.- CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.04.12 13:53:28 37.8532 42.4355 13.4 -.- 2.6 -.- YENIAYDIN-PERVARI (SIIRT) İlksel
2022.04.12 13:52:42 39.8663 33.0457 0.0 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel