Kayseri deprem son dakika! Kayseri'de az önce deprem mi oldu? Kayseri, Yozgat son dakika AFAD KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

Alınan son dakika bilgisine göre, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi: AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 17:04'te merkez üssü Kayseri-Felahiye olan bir deprem gerçekleşti.