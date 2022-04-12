Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.04.2022 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 17:22
    ABONE OL

    Kayseri deprem son dakika! Kayseri'de az önce deprem mi oldu? Kayseri, Yozgat son dakika AFAD KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

    Kayseri'de bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den yapılacak açıklamalar merakla takip ediliyor... Depremin şiddeti merak edilmeye başlandı. Peki, Kayseri'de az önce deprem mi oldu? Kayseri, Yozgat son dakika AFAD KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

    takvim.com.tr
    Kayseri deprem son dakika! Kayseri’de az önce deprem mi oldu?

    Alınan son dakika bilgisine göre, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Son dakika haberi: AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 17:04'te merkez üssü Kayseri-Felahiye olan bir deprem gerçekleşti.

    Depremin büyüklüğü 3.9 olarak aktarılırken derinliği ise 6.99 km olarak kaydedildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    2022.04.12 17:04:16 39.0618 35.4622 2.6 -.- 3.6 3.6 YAZIKISLA-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
    2022.04.12 16:28:19 37.3432 30.2110 10.6 -.- 1.9 -.- BOZLAR-(BURDUR) İlksel
    2022.04.12 15:06:00 36.5168 38.4357 1.9 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
    2022.04.12 14:43:23 39.3518 40.5988 4.5 -.- 1.9 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
    2022.04.12 14:10:39 37.2477 31.9708 0.0 -.- 1.9 -.- CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
    2022.04.12 13:53:28 37.8532 42.4355 13.4 -.- 2.6 -.- YENIAYDIN-PERVARI (SIIRT) İlksel
    2022.04.12 13:52:42 39.8663 33.0457 0.0 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel


        2022.04.12 13:38:03 37.8588 27.6202 1.3 -.- 1.8 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
        2022.04.12 11:53:47 40.5025 30.6160 0.0 -.- 1.9 -.- KILAVUZLAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
        2022.04.12 11:39:45 39.4883 33.9925 23.7 -.- 1.5 -.- ELDELEKLIDEMIREL-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
        2022.04.12 11:09:14 40.4803 34.7627 5.0 -.- 2.8 -.- SERBAN-(CORUM) İlksel
        2022.04.12 10:38:57 35.1000 24.0718 16.8 -.- 3.4 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.12 10:37:06 39.8205 25.5508 13.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.04.12 10:20:24 37.8725 27.6250 7.6 -.- 1.8 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel


        2022.04.12 09:54:44 37.0132 28.3347 3.3 -.- 1.9 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.12 09:20:38 40.4905 29.2670 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
        2022.04.12 09:13:42 35.2488 33.3403 0.0 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
        2022.04.12 08:49:15 38.3587 38.8117 8.7 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
        2022.04.12 08:25:30 35.0788 25.2200 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.12 07:49:23 40.5427 26.5177 12.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek
        Haberler Güncel Kayseri deprem son dakika! Kayseri'de az önce deprem mi oldu? Kayseri, Yozgat son dakika AFAD KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!
            SON DAKİKA