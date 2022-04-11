'Zeytinburnu Kasabı' rumuzlu Ali Ahmedi'nin sosyal medya paylaşımları olay olmuştu... Emniyet açıkladı: 2 ay önce tutuklandı

Sosyal medyada gündem olan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesapla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.