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    • 09.04.2022 16:46
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    CHP’de yenilebilir enerji konusunda büyük çelişki! Vekili başka meclis üyesi başka kafada...

    CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan verdiği TBMM’ye verdiği soru önergesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaparken, Ürgüp Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis üyelerinin yenilenebilir enerjiye karşı oy vermeleri dikkat çekici bulundu

    CHP’de yenilebilir enerji çelişkisi

    CHP'de yenilebilir enerji konusunda büyük çelişki yaşanıyor. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan verdiği TBMM'ye verdiği soru önergesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaparken, Ürgüp Belediye Meclisi'nin CHP'li Meclis üyelerinin yenilenebilir enerjiye karşı oy vermeleri dikkat çekici bulundu.

    CHP'Lİ VEKİL SARIASLAN, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ İSTEDİ
    CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan; 21 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere TBMM'ne soru önergesi verdi.

    Faruk Sarıaslan verdiği soru önergesinde kendi seçim bölgesi olan Nevşehir'in Güneş Enerji Santralleri açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sunacağını, bu doğrultuda Nevşehir'de Güneş Enerji Santralleri yapımının planlanıp planlanmadığını sordu.

    CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİNE KARŞI ÇIKTI
    Sabah'ın haberine göre CHP'li meclis üyelerinin; AK Partili Ürgüp Belediyesi tarafından yapılması planlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali Projesi yapımına karşı çıktığı öğrenildi.



    Mart Ayı Ürgüp Belediye Meclis toplantısında Güneş Enerji Santrali Projesi oylandı. CHP ve İYİ Partililerin red oyuna karşılık, 9 AK Partili üyenin evet oyu ile Güneş Enerji Santrali Projesi kabul edildi

    Ürgüp Belediyesi tarafından projesi hazırlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali ilçenin içme suyunun karşılandığı Mazı Bölgesinde kurulacak ve içme suyu için harcanan elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılacak.

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    Haberler Güncel CHP’de yenilebilir enerji konusunda büyük çelişki! Vekili başka meclis üyesi başka kafada...
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