PYD/YPG terör örgütü mensuplarına operasyon! Ele geçirilen dijital materyaller ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde Suriye'de bulundukları dönemde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye ve işbirlikçilik amaçlı bulunan kişilerin tespitine yönelik istihbarat çalışması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda terör örgütü mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarını finanse etikleri tespit edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, İnternet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılan ve örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen M.M., ÖSO birlikleri içerisinde DEAŞ'e karşı mücadele ettiğini telefonunda bulunan fotoğraflardaki kişilerin arkadaşlarını olduğunu üzerindeki kıyafet Kürtlere veya YPG'ye has bir şey olmadığı yönünde kendini savundu.
HOŞUMA GİTTİ TİKTOK'TA PAYLAŞTIM
Çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen R. E., Kobani'de YPG ve DEAŞ sayısı artması nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini Tİktok ve facebook içeriğini anlamamasına rağmen hoşuna gittiği için paylaştığını aktardı.