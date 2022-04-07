PYD/YPG terör örgütü mensuplarına operasyon! Ele geçirilen dijital materyaller ele verdi

BABAM ZORLA GÖTÜRDÜ

Çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen B.A. , 2016 yılına kadar Türkiye'de geldiğini ve babasının annesini boşaması üzerine döndüğünü aktardı. 2017 yılında YPG'de zorunlu askerlik eğitimi aldığını itiraf etti. Babasının zorla götürdüğünü ve 'Agit' kod adını verdikleri bilgisini paylaştı. Yaşının 13-14 olduğu için tünel kazmak dışında bir faaliyetinin olmadığını ve silahla araçta çektirdiği fotoğrafın gözaltına alınmadan 1 gün önce çektirdiğini kaydetti. Babasının hayatını mahvettiğini işkence yaptığını ifade etti.