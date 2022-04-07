MHP’li Kılavuz’dan CHP ve HDP'ye ‘Eren Bülbül’ tepkisi

"Türk milletinin kahraman evladı Eren Bülbül'ün adı, Türk bayrağı dalgalandıkça, Türk milleti var oldukça, Türk vatanı hür ve bağımsız yaşadıkça, daima iftiharla anılacak, ebediyen kahramanca yaşatılacaktır" diyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Huzurkent Mahallesi'ndeki bir parka mahalle halkı ve muhtarlığın talebi ile, MHP'li meclis üyemiz Tufan Nenni'nin önergesiyle, "İyi ki Varsın Eren Bülbül" isminin verilmesi istenmiş

Ancak CHP ve HDP meclis üyelerinin ret oylarıyla parka isminin verilmesi engellenmiştir" dedi.

Kılavuz, "15 yaşında şehadet şerbeti içen masum evladımızın isminin bir parka verilmesine karşı çıkmak, alçakça sözlerle Kahraman şehitlerimize karşı alaycı tavırlar sergilemek, CHP ve HDP'nin bu ülkenin milli varlığına hazımsızlığını ortaya koyan, çok açık ve net utanç vesikalarıdır" diye konuştu.

Kılavuz, "Yüce Türk Milleti Vicdanlarımızı yaralayan bu alçakça kararın takipçisi olacak, CHP/HDP/PKK ittifakının ihanetlerini aklından çıkarmayacak, günü geldiğinde iradesinin acı tokadını, bu terör ittifakına indirmekten geri durmayacaktır. Aziz şehitlerimizin mukaddes hatıralarına kast etme cüreti gösterenler, şehidi bilmez, vatanı bilmez, milleti bilmez, çarpık zihinler, milli kimliğimizi, çiğnemek için iş birliği yapan zelil birliktelikler, milli mukavemet önünde eriyecekler, milli duruş karşısında sel gibi akıp gideceklerdir" dedi.

Olcay Kılavuz, "Her türlü engellemeye rağmen "İyiki Varsın Eren Bülbül" tabelasını asarak, şehidimize olan vefasını, gönül ve boyun borcunu ödeyen, Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'a, Cumhur İttifakının yiğit belediye meclis üyelerine, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.