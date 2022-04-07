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    • 08.04.2022 06:07
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    8 üniversiteye Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla rektör ataması yapıldı

    Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    DHA
    8 üniversiteye rektör ataması

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

    Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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    Kasaba doktoru
    Haberler Güncel 8 üniversiteye Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla rektör ataması yapıldı
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