Thodex vurgununda servet kaybeden mağdurlar: "Yeni bir tosuncuk olayı yaşanmasın"

Thodex kripto para vurgununa ilişkin mağdurlardan Ahmet K. thodex.com'da bulunan üyeliğinin 20 Nisan 2021 günü 6 saatlik bakım yapılacak diye kullanıma kapatıldığını, bakım bittiğinde herhangi bir açıklama yapılmadığını, daha sonra 4-5 gün kapalı kalacağını ve şirket yöneticisi Faruk Fatih Özer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Şirketin bulunduğu adrese gittiğinde ise kimseye rastlamadığını, şirketin kapalı olduğunu ve kişisel zararının 40 bin lira olduğunu kaydeden Ahmet K. şikayetçi oldu. Bir diğer müşteki Okan M. ise yaklaşık 4 bin lira dolandırıldığını yetkililerden yardım beklediğini savcılığa bildirdi.
"YENİ TOSUNCUK OLAYI YAŞANMASIN DİYE"
Mağdurlardan Aslı B.'nin bitcoin almak için bankadaki hesabından ayrı ayrı 50 bin lira işlem yaptığını ancak firmaya ulaşamadığını, parasına izinsiz el konulduğunu belirterek şikayetçi olduğu vurgulandı. Şükrü G. ise 6 saatlik bakım süresi adı altında sitenin ulaşıma kapatıldığını, daha sonra '5 iş günü içinde başlatacağız' denildiğini ancak tüm iletişim kanallarının kapatıldığını yaklaşık olarak 35 bin zararının olduğunu belirtti. Çiftlik Bank dolandırıcılığını anımsatarak, "Yeni bir tosuncuk olayının yaşanmaması adına ivedi işlem yapılmasını istiyorum" dedi.
KİMİ BİNLERCE LİRA, KİMİ BİNLERCE LİRA KOYUP DEVLETTEN YARDIM İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre bir başka mağdurun binlerce dolar yatırım yaptığını, bir diğer mağdurun ise "Benim ve binlerce vatandaşın parası gasp edildi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dediği anlatılan iddianamede, mağdur Okan Ç.'nin, "Varımı yoğumu bu borsaya koydum. 500 bin lira zararım var. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum" şeklinde beyan verdiği vurgulandı.