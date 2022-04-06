'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin adı, 'Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilip, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 'süs' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı yönetmeliğin 12'nci maddesinin başlığı 'ev hayvanı satışı' olarak değiştirildi ve 'süs' ibareleri de yürürlükten kaldırıldı. Aynı yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi de "İş yerlerinde bakanlıkça kimliklendirilmesi istenilen türlerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Kimliklendirme ve kayıt altına alınma işlemlerine dair usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. Kimlik belgesi, 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte belirtilen içerikte tanzim edilir" diye değiştirildi.
14 TEMMUZ'A KADAR KEDİ, KÖPEK BULUNDURULABİLECEK
Öte yandan çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde, il müdürlüğünün izni olmadan vaziyet planlarında herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamayacak. Verilen çalışma izni, gerçek veya tüzel kişiler için olup, üzerinde yazılı olan adres, faaliyet alanı/alanları ve faaliyet gösterilen türler için geçerli olacak.