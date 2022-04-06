'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı

Buna göre, 'süs' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı yönetmeliğin 12'nci maddesinin başlığı 'ev hayvanı satışı' olarak değiştirildi ve 'süs' ibareleri de yürürlükten kaldırıldı. Aynı yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi de "İş yerlerinde bakanlıkça kimliklendirilmesi istenilen türlerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Kimliklendirme ve kayıt altına alınma işlemlerine dair usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. Kimlik belgesi, 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte belirtilen içerikte tanzim edilir" diye değiştirildi.